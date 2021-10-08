https://news.day.az/society/1389405.html ГЭЦ Азербайджана сделало предупреждение
ГЭЦ Азербайджана сделало предупреждение
В Азербайджане к управлению экзаменами, которые проводит Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), будут привлекаться лица, имеющие COVID-паспорт. Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на ГЭЦ.
В сообщении отмечается, что наличие этого документа у граждан (данные которых внесены в информационную базу ГЭЦ), привлекаемым к управлению экзаменами, будет проверяться заблаговременно.
К управлению экзаменами будут привлекаться лица, получившие обе дозы вакцины от коронавируса, говорится в сообщении.
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