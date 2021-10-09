Названа стоимость билетов в Бакинский зоопарк

Стоимость одного билета для взрослого в Бакинский зоопарк составляет пять манатов, для ребенка - два маната, сказала в субботу Trend исполнительный директор зоопарка Назакет Исаева, передает Day.Az.

"Вход для детей до трех лет и членов семей шехидов - бесплатный. Кассы зоопарка работают с 10:00 до 17:00. Также будет организована онлайн-продажа билетов", - сказала Исаева.

Отметим, что Бакинский зоологический парк был реконструирован по инициативе учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

После реконструкции общая площадь территории зоопарка была расширена почти вдвое и составила 4,25 гектара.

Бакинский зоопарк станет учебным, исследовательским и консервационным центром, где люди смогут получить информацию о животном мире, в том числе и Азербайджана. Здесь созданы благоприятные условия для увеличения популяции и реинтродукции видов животных, внесенных в Красную книгу Азербайджана. В настоящее время в зоопарке насчитывается 125 видов животных, 22 из них занесены в Красную книгу.