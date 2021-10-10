В Агдаше автомобиль сбил насмерть мальчика

В Агдашском районе Азербайджана автомобиль сбил насмерть мальчика.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Юхары Нематабад.

Автомобиль марки "ВАЗ - 2106" сбил учащегося второго класса Юсифа Мехман оглу Абилова 2012 года рождения. Ребенок был доставлен родными в две разные больницы региона, но спасти его жизнь не удалось.

По факту проводится расследование.