https://news.day.az/society/1389821.html В Агдаше автомобиль сбил насмерть мальчика
В Агдаше автомобиль сбил насмерть мальчика
В Агдашском районе Азербайджана автомобиль сбил насмерть мальчика.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Юхары Нематабад.
Автомобиль марки "ВАЗ - 2106" сбил учащегося второго класса Юсифа Мехман оглу Абилова 2012 года рождения. Ребенок был доставлен родными в две разные больницы региона, но спасти его жизнь не удалось.
По факту проводится расследование.
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