Страшная авария в Баку - грузовик столкнулся с пассажирским автобусом

На участке дороги аэропорт-Мардакян, называющейся Сураханский круг, произошло тяжелое ДТП.

Как сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве, грузовик Mercedes с номерным знаком 99 DH 343, двигавшийся в направлении Марадкяна, врезался в пассажирский автобус с номерным знаком 10 TH 116, который временно эксплуатируется Ayshan LTD, на регулярном маршруте номер 171. Автобус перевернулся после столкновения, передает Day.Az.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель грузовика заснул за рулем.

Отмечается, что в результате ДТП есть погибшие и раненые.

Как сообщили Trend в Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку, по информации на 08:00 в больницы доставлено 20 человек, пострадавших в результате ДТП.