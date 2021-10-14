В Губе активизировался оползень

На территории села Грыз Дехне в Губинском районе 13 октября активизировался оползень, сообщил в четверг Trend первый заместитель главы Исполнительной власти (ИВ) района, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Тариэль Ибрагимов, передает Day.Az.

"Оползень сошел на территории площадью более 50 гектаров. На место прибыли сотрудники министерств экологии и природных ресурсов и по чрезвычайным ситуациям. Оползень сошел на расстоянии 300-400 метров от села. В селе всего около 10 домов, в некоторых из них никто не живет. Остальные семьи предупреждены о необходимости переселения к родственникам. На территории принимаются меры по стабилизации обстановки с развитием оползневого процесса", - сказал Ибрагимов.