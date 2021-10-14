Отвечавший за охрану культурного наследия признал себя виновным

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был продолжен процесс по уголовному делу экс-начальника Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Закира Султанова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На процессе под председательством судьи Зейнала Агаева было сказано, что свидетели, которые должны были дать показания по делу, не явились на заседание. Обратившись в суд, они сообщили, что больны, поэтому не могут участвовать в процессе.

Судья обратился к обвиняемому с вопросом, приглашать ли на следующее заседание свидетелей или озвучить показания, которые они дали на предварительном следствии.

Обвиняемый Султанов заявил, что он считает себя виновным и предоставляет на усмотрение суда принять решение о том, приглашать ли свидетелей на процесс.

Судебный процесс будет продолжен 20 октября.

Напомним, что согласно официальной информации, были получены сведения о том, что замминистра культуры Байрамов Рафиг Ясин оглу и начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Султанов Закир Имран оглу злоупотребляли должностными полномочиями, допустили многочисленные противоправные действия, нанесшие ощутимый вред охраняемым законом интересам общества, государства и правам человека.

Во время обыска, проведенного Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана восьмого мая 2020 года, в служебных кабинетах и квартирах Рафига Байрамова и Закира Султанова были найдены и изъяты различные заметки о суммах денег, полученных должностными лицами минкультуры, денежные средства в различной валюте, другие документы и вещественные доказательства, имеющие значение для дела. В ходе расследования появились основания для подозрения в том, что Закир Султанов на постоянной основе присваивал часть бюджетных средств, выделяемых на работы по охране, восстановлению, реконструкции исторических памятников и образцов культуры, являющихся многовековым культурным наследием и достоянием азербайджанского народа.

В рамках уголовного дела были изучены материалы, связанные с получением согласия в обмен на материальное вознаграждение на проведение работ по реконструкции в архитектурных зданиях, считающихся культурным наследием. Также в результате расследования были выявлено, что Рафиг Байрамов с помощью руководителей региональных управлений министерства культуры оформлял лишние часы работы для учителей музыкальных школ, функционирующих в районах, и каждый месяц получал средства, удерживаемые с их зарплаты, а также из других незаконных источников. Была получена информация о том, что часть государственных средств, выделяемых на строительство музыкальных школ, домов культуры, библиотек, школ живописи, галерей, клубов, музеев и других культурных учреждений на территории страны, обналичивалась и присваивалась Рафигом Байрамовым и руководителями региональных управлений минкультуры. Ранее Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил бывшего замминистра культуры Азербайджана Рафига Байрамова к лишению свободы сроком на восемь лет.

Уголовное дело в отношении Закира Султанова было выделено в отдельное производство.

По фактам присвоения и злоупотребления служебными полномочиями Султанов был привлечен в качестве обвиняемого по соответствующим статьям УК Азербайджана.