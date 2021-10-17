Во время пожара в Баку очевидец бросился спасать портрет Полада Гашимова

Как мы уже сообщали ранее, накануне в Наримановском районе Баку произошел сильный пожар в торговом центре "Metro-City", в результате которого пострадал ряд торговых объектов.

Во время пожара одним из прохожих был запечатлен интересный эпизод, отображающий уровень патриотизма и любви к своим героям в азербайджанском обществе: неизвестный мужчина, несмотря на сильный огонь поблизости, бросился спасать висевший на стене одного из торговых объектов портрет генерала-майора Полада Гашимова, героически погибшего на передовой при предотвращении провокаций с армянской стороны.

Напомним, что мужественный офицер и патриот Полад Гашимов погиб 14 июля в приграничном с Арменией Товузском районе Азербайджана. Офицер находился на передовой бок о бок с солдатами, за что заслужил большую любовь и уважение среди личного состава. Участвовал и в апрельских боях 2016 года в Карабахе, внес значимый вклад в зачистку от армянских оккупантов ряда высот близ села Талыш. Один из постов ВС Азербайджана в этом районе и сейчас носит название "пост Полада". За годы службы Гашимов был удостоен множества наград. В 2019 году распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Поладу Гашимову было присвоено звание генерал-майора.

Представляем вниманию читателей трогательные кадры, распространившиеся в соцсетях: