Гимн Азербайджана звучит на улицах Бостона

В Бостоне один из уличных музыкантов уже около пяти лет исполняет на саксофоне гимн Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Темнокожий уличный музыкант знает множество гимнов, перед ним установлен стенд с флагами разных стран - так он показывает публике, какие гимны он может исполнить. В многонациональном городе к музыканту часто подходят с просьбой исполнить гимн того или иного государства.

По информации в соцсетях, четыре года назад темнокожий саксофонист выступал в парке, всегда располагаясь на одном и том же месте. Свежее видео из Бостона указывает, что музыкант сменил точку выступлений.

По просьбе проживающих в США азербайджанцев музыкант исполнил на саксофоне фрагмент гимна Азербайджана. Публикуем это видео в день 30-летия независимости Азербайджана.