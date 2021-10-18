Networking Azerbaijan объединяет бизнес-сообщество страны

Бизнес-клуб Networking Azerbaijan, следуя своим традициям, старается в этот непростой период ежемесячно проводить мероприятия и объединять бизнес-сообщество страны, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Очередное мероприятие прошло в уютном отеле Shah Palace в старинной части Баку - Ичери шехер с участием предпринимателей из различных сфер. На вечере с участием 50 человек учредитель бизнес-клуба Networking Azerbaijan Орхан Гаджиев поприветствовал гостей вступительной речью и отметил, что главная цель заключается в налаживании и расширении деловых связей между предпринимателями. Хотя в период карантина многие считали, что онлайн-мероприятия заменят собой непосредственно встречу, но практика показала, что люди, в частности, представители деловых кругов, не готовы отказываться от встреч вживую.

После месячного перерыва предприниматели вновь смогли собраться вместе и обсудить последние тенденции в мире бизнеса, а также поделиться мнением и опытом.

Почетным гостем и спикером вечера был председатель члена правления Rabitabank Айдын Гусейнов, который выступил с темой "Альтернативные инструменты финансирования". Участники могли свободно общаться друг с другом и воспользоваться предоставленными возможностями. Этот вечер, как и все мероприятия бизнес-клуба Networking Azerbaijan, прошел в комфортной обстановке, что обеспечило приподнятое настроение его участникам. Среди гостей проводились конкурсы, были вручены подарки от спонсоров.

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