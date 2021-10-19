Больного коронавирусом задержали на станции «Кероглу»

В столице Азербайджана в общественном транспорте сотрудники полиции продолжают масштабные проверки, цель которых - снижение опасности распространения коронавируса.

Так, на станции метро "Кероглу" был задержан активный больной коронавирусом Ровшан Абдулов (1981 г.р.), переданный для продолжения лечения по месту назначения, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД АР.

В соответствии с уголовным законодательством продолжаются процессуальные действия в отношении Р.Абдулова.