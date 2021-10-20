Столица Мексики расцвечена в цвета азербайджанского флага

18 октября в честь празднования 30-й годовщины восстановления независимости Азербайджана важные государственные здания и памятники Мехико, считающиеся символом города, в том числе здания вокруг площади Конституции, административное здание правительства города Мехико, памятник Революции, Ангел независимости и другие исторические памятники были расцвечены в цвета государственного флага Азербайджана.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве Азербайджана в Мексике, выступая на церемонии, организованной перед памятником Революции с участием представителей мексиканского федерального правительства и городской администрации Мехико, СМИ, НПО и молодежных организаций, посол Мамед Талыбов проинформировал участников мероприятия об истории независимости и достижениях Азербайджана, а также о двусторонних связях с Мексикой, передает Day.Az.

Поблагодарив мексиканскую сторону за шаг, предпринятый по освещению важных государственных зданий и памятников столицы в цвета нашего триколора, дипломат выразил признательность за принятое Конгрессом поздравительное заявление.

Облик зданий и памятников, расцвеченных в цвета азербайджанского флага в самых многолюдных районах города Мехико привлекал внимание как жителей столицы, так и иностранных туристов.