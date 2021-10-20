https://news.day.az/society/1394058.html Главный инфекционист Азербайджана о побочных эффектах от вакцины от COVID-19
Главный инфекционист Азербайджана о побочных эффектах от вакцины от COVID-19
Все вакцины имеют схожие побочные эффекты.
Об этом сказал в среду главный инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов в ходе прямой трансляции на официальной странице ведомства в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, на сегодняшний день вакцинацию от коронавируса в Азербайджане прошли около пяти миллионов человек.
"У некоторых граждан наблюдались побочные эффекты, которые исчезали через несколько дней. В этом случае необходимо пить больше жидкости, отдыхать. При более выраженной реакции организма на вакцину следует обратиться к семейному врачу", - сказал Эйвазов.
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