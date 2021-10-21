Генпрокурор Азербайджана назначил новых прокуроров

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев назначил новых прокуроров.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру, соответствующими приказами генпрокурора Рагим Сафарлиев назначен прокурором Хызынского района, Кямал Талыбов - прокурором города Ширван, а Фуад Мамедов - прокурором Бинагадинского района Баку.