Дорожная полиция предупредила водителей, не подчиняющихся требованию остановиться

Государственная дорожная полиция (ГДП) города Баку предупредила водителей, которые не подчиняются требованию правоохранителей остановиться.

Как передает Day.Az, об этом сообщил главный инспектор управления, майор полиции Араз Аскерли.

По его словам, в последнее время некоторые водители игнорируют требования сотрудников ГДП, что представляет серьезную угрозу как для их жизней и здоровья, так и для других участников дорожного движения.

"Совершивших такие безответственные действия ждет не только штраф, но и административный арест.

Еще раз обращаемся к водителям и напоминаем о необходимости уважительного отношения к ПДД, не стоит подвергать себя и окружающих опасности. Жизнь в рамках закона защищает от несчастных случаев", - сказал главный инспектор.

Напомним, что вчера житель Сабаильского района города Баку Нихат Садигов (1996 г.р.), находясь за рулем автомобиля Volkswagen, не пропускал пешеходов на улице Мирзааги Алиева, нарушая тем самым ПДД. Полицейские попросили водителя остановиться и предоставить документы, однако он им не подчинился. Н.Садигов проехал на красный сигнал светофора, создав опасную ситуацию для других участников движения, затем выехал на полосу встречного движения от пересечения улицы Самеда Вургуна с проспектом Нефтчиляр до круговой развязки Азнефть. Он арестован на 20 суток.