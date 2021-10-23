https://news.day.az/society/1395070.html Состоялась церемония прощания с Джанали Акберовым - ФОТО
Состоялась церемония прощания с Джанали Акберовым - ФОТО
Состоялась церемония прощания с Джанали Акберовым.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на церемонии прощания, которая состоялась во дворе дома, где жил Джанали Акберов, приняли родственники народного артиста, представители культуры.
В последний путь Джанали Акберова проводили аплодисментами.
Отметим, Дж.Акберов скончался вчера вечером.
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