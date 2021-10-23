Состоялась церемония прощания с Джанали Акберовым

Состоялась церемония прощания с Джанали Акберовым.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на церемонии прощания, которая состоялась во дворе дома, где жил Джанали Акберов, приняли родственники народного артиста, представители культуры.

В последний путь Джанали Акберова проводили аплодисментами.

Отметим, Дж.Акберов скончался вчера вечером.