На пчеловодческой ярмарке в Баку наибольшим спросом пользуется кяльбаджарский мед

На пчеловодческой ярмарке, которая сейчас проходит в Баку, наибольшим спросом пользуется кяльбаджарский мед.

Об этом сказал Trend в понедельник пресс-секретарь Ассоциации пчеловодов Азербайджана Эльвин Байрамлы, передает Day.Az.

"На ярмарке продается и откачанный мед пчеловодческих хозяйств освобожденных районов Азербайджана. Карабахские пчеловоды привезли не так много продукции, на продажу выставлены 200 кг кяльбаджарского меда, который практически уже распродан. Больше всего продавался именно этот мед. Кроме того, внимание покупателей привлекает исмаиллинский, гахский, дашкесанский, гедабейский и лерикский мед. Люди покупают мед у тех продавцов, которых знают, у которых покупали этот продукт в предыдущий раз", - сказал он.

Отметим, что 20 октября в Баку открылась 21-я республиканская ярмарка-продажа пчеловодческой продукции. Она проходит в Наримановском районе по адресу: ул. Фатали хана Хойского, 5, недалеко от станции метро "Гянджлик".

Ярмарка будет работать до 7 ноября, рабочие часы с 09:00 до 19:00.