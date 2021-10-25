Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 366 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 251, вторую дозу получили 115 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 9 383 669, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 060 409, вторую дозу получили 4 323 260 человек.