https://news.day.az/society/1395718.html В связи с ухудшением погодных условий кораблям направлено предупреждение
В связи с ухудшением погодных условий кораблям направлено предупреждение
На территории Азербайджана в связи с ухудшением погоды судам ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" направлено предупреждение.
Как сообщили Day.Az в ЗАО, со второй половины сегодняшнего дня и до вечера завтрашнего дня в акватории Каспийского моря ожидается усиление северо-западного и северного ветра до 18-23 м/с, порывами до 25-30 м/с, в открытом море - до 30-32 м/с.
В связи с ветреными погодными условиями все морские транспортные средства были проинформированы о необходимости принять меры безопасности. Капитаны судов, стоящих у причалов в морских портах, обязательно должны быть на борту и обеспечивать безопасную стоянку судов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре