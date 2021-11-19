В Баку произошел взрыв
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В Баку произошел взрыв.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия произошла в поселке Бакиханов Сабунчинского района.

Сообщается, что, когда мастер закачивал газ в кондиционер, произошел взрыв, мастер погиб на месте. На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.

Ведется расследование.