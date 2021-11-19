https://news.day.az/society/1405602.html В Баку произошел взрыв - есть погибший
В Баку произошел взрыв - есть погибший
В Баку произошел взрыв.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия произошла в поселке Бакиханов Сабунчинского района.
Сообщается, что, когда мастер закачивал газ в кондиционер, произошел взрыв, мастер погиб на месте. На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.
Ведется расследование.
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