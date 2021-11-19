Теймур Мусаев обсудил с представителями ВОЗ в Азербайджане вопросы сотрудничества

Первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев принял представителей офиса ВОЗ в нашей стране, министерства здравоохранения Турции и Эгейского университета, передает Day.Az со ссылкой на минздрав страны.

Приветствуя гостей, Теймур Мусаев подчеркнул, что между двумя странами сложились дружеские и братские отношения. В своем выступлении временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Азербайджана указал на взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами во всех сферах, в том числе в области медицины.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в направлении усиления службы экстренной и неотложной медицинской помощи в Азербайджане, повышении качества оказания добольничной и внутрибольничной неотложной помощи, а также организации и оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. Помимо этого, обсуждено предложение о модернизации и расширении функционального потенциала станций скорой и неотложной медицинской помощи.

Также обсуждались вопросы обеспечения Центральной станцией всех машин скорой помощи в регионах в чрезвычайных и экстренных случаях, запуск и развитие базовых программ с использованием турецкого опыта для медперсонала, работающего в догоспитальных службах скорой и неотложной медицинской помощи.

В завершение временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев выразил уверенность в успешном сотрудничестве. По его словам, вопросы повышения знаний и навыков работников скорой и неотложной медицинской помощи всегда находятся в центре внимания отечественного здравоохранения.