В Азербайджане необходимо сократить нецелесообразное применение антибиотиков
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Следует сократить нецелесообразное применение антибиотиков.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала глава департамента по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Азербайджана Ягут Гараева в рамках "круглого стола", посвященного Всемирной неделе просвещения о правильном использовании противомикробных препаратов.

"Производство и использование с каждым разом более мощных антибиотиков не решает проблему формирования устойчивости организма к таким препаратам. Поэтому сильные антибиотики, которые использовались несколько лет назад, сегодня в реанимационных отделениях больниц не применяются", - сказала она.

Гараева отметила, что рост использования антибиотиков в период пандемии COVID-19 закономерен.

"Пациенты возлагают надежды на лечение антибиотиками. Однако следует отметить, что необходимость в антибиотиках возникает далеко не у всех больных коронавирусом. Считаю важным постоянное просвещение в этой сфере для снижения нецелесообразного применения антибиотиков", - сказала Гараева, подчеркнув важность в этом контексте проведения подобных "круглых столов" и других мероприятий просветительского характера.