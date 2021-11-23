В Бакинском суде по тяжким преступлениям допрошены свидетели по уголовному делу Вугара Сафарли

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу в отношении бывшего исполнительного директора Фонда государственной поддержки развития СМИ Вугара Сафарли, а также работавших в этой организации на различных должностях Биньямина Исмайлова, Адалята Велиева, Надира Мамедова, Бахтияра Фатуллаева, Тамкина Халилова, Тельмана Таирова, Валеха Оруджева, Тахмины Ягубовой, Шахина Ибрагимова и Намига Гаджиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании под председательством судьи Азера Пашаева свидетели дали показания.

Судебный процесс назначен на 25 ноября.

Отметим, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией завершено следствие уголовного дела по незаконным действиям должностных лиц Фонда государственной поддержки развития СМИ.

В ходе следствия возникли основания для подозрения в том, что Вугар Сафарли и работающие на различных должностях Биньямин Исмаилов, Адалят Велиев, Надир Мамедов, а также еще семь человек по предварительному сговору путем злоупотребления должностными полномочиями, нарушения требований законодательства в связи с государственными закупками, использования бюджетных средств не по назначению присвоили 18 миллионов 500 тысяч манатов, совершили служебный подлог, внеся в официальные документы заведомо ложную информацию, а также легализовали полученные преступным путем средства в размере 5,7 миллиона манатов.

На основании собранных доказательств Вугару Сафарли и другим лицам были предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение и растрата с нанесением ущерба в особо крупном размере), 193 - 1.3.2 (легализация полученных преступным путем денежных средств в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжелым последствиям с нанесением ущерба в крупном размере), 313 (служебный подлог) и другим статьям УК Азербайджана.

В ходе предварительного следствия была возмещена часть нанесенного материального ущерба, а также наложен арест на имущество и банковские вклады обвиняемых.

Потерпевшим по этому делу признано Агентство развития медиа Азербайджана.