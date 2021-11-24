B Барселоне состоялась информационная акция, связанная с 44-дневной Отечественной войной

В испанском городе Барселона проведена информационная акция по случаю первой годовщины окончания Отечественной войны.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, в ходе акции, организованной Обществом азербайджанцев Барселоны, на билбордах, установленных на многолюдных улицах города, были размещены фотоматериалы с изображением освобожденных от оккупации территорий Азербайджана под названием "Urbicide in Karabakh" ("Насилие в Карабахе").

Мероприятие организовано с целью привлечения внимания жителей города к актам вандализма, совершенным Арменией на исконных азербайджанских землях.