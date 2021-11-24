https://news.day.az/society/1407572.html B Барселоне состоялась информационная акция, связанная с 44-дневной Отечественной войной - ФОТО
B Барселоне состоялась информационная акция, связанная с 44-дневной Отечественной войной - ФОТО
В испанском городе Барселона проведена информационная акция по случаю первой годовщины окончания Отечественной войны.
Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, в ходе акции, организованной Обществом азербайджанцев Барселоны, на билбордах, установленных на многолюдных улицах города, были размещены фотоматериалы с изображением освобожденных от оккупации территорий Азербайджана под названием "Urbicide in Karabakh" ("Насилие в Карабахе").
Мероприятие организовано с целью привлечения внимания жителей города к актам вандализма, совершенным Арменией на исконных азербайджанских землях.
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