Впервые в Азербайджане для киномеханика провели юбилей

Старейший сотрудник CinemaPlus Геннадий Гасымов отмечен руководством кинотеатра за хорошую работу почетным дипломом, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Геннадий Гасымов является киномехаником с 55-летним стажем работы. Его карьерный рост начался со дня открытия легендарного кинотеатра "Азербайджан" с 1966 года до 2012 года. С 2012 года по 2016 год - кинотеатр 28 Cinema. С 2016 по сегодняшний день - кинотеатр CinemaPlus. Не каждому удается проработать на одной и той же должности так много времени.

Геннадий Гасымов - настоящий специалист и профессионал своего дела, и этот факт очень ценится коллективом и начальством. Коллеги уважают киномеханика не только за его работу, но и за личностные качества: доброту, ответственность, искренность и порядочность.