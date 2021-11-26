Замминистра образования Азербайджана о системе образовательно-студенческого кредита

В Азербайджане в систему образовательно-студенческого кредита будет внесено новшество, поскольку студенты, не достигшие 18 лет, не могут использовать ASAN İmza.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил в пятницу замминистра образования Азербайджана Идрис Исаев в передаче Təməl на канале Təhsil TV.

Он заявил, что для этих студентов будет упрощена процедура подачи документов.

"Это может быть осуществлено в ближайшие дни. Студентам, которые не достигли 18 лет, будет предоставлена возможность воспользоваться системой, введя номер нотариально подтвержденного заявления и FIN-код", - отметил замминистра.