В Азербайджане принято решение о постановке в очередь на жилье 2 137 военнослужащих

В Азербайджане 26 ноября состоялось первое заседание в новом составе Комиссии, созданной указом Президента Азербайджанской Республики "О мерах по усилению соцзащиты военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики" 28 декабря 2011 года. Было принято решение о постановке в очередь на жилье 2 137 военнослужащих.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов, открывая заседание со вступительным словом, председатель комиссии, министр финансов Самир Шарифов проинформировал новый состав о проделанной комиссией работе, рассказал о главных целях и задачах, передает Day.Az.

Было отмечено, что в результате политики, проводимой под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в последние годы были предприняты шаги в направлении усиления соцзащиты военнослужащих Вооруженных сил.

Председатель комиссии, министр финансов Самир Шарифов сказал, что в целях обеспечения исполнения указа Президента Азербайджана на основании списка, представленного министерством обороны, из 2 387 военнослужащих, принятых в очередь на жилье, 2 093 обеспечены полностью отремонтированными квартирами в городах Баку, Гянджа, в Абшеронском районе и Нахчыванской Автономной Республике.