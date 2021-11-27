Два шехида Отечественной войны перезахоронены в Аллее шехидов

Останки двух шехидов Отечественной войны, похороненных на Баладжарском кладбище Баку и на Джейранбатанском кладбище Абшеронского района, перезахоронены на Аллее шехидов Ясамальского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, обращения семей шехидов в связи с перезахоронением были подробно рассмотрены с их участием, принято оптимальное решение.

Шехид прапорщик Хосровзаде Илькин Азай оглу и Микаилов Джабраил Валех оглу перезахоронены на Ясамальском районном кладбище.

Отметим, что военнослужащий Государственной пограничной службы младший прапорщик Илькин Хосровзаде участвовал в боях за освобождение Физули, Джебраила и Зангилана во время Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года вооруженными силами Азербайджана с целью освобождения территорий, оккупированных Арменией, и восстановления территориальной целостности Азербайджана.

25 октября того же года он стал шехидом в ходе боев в Зангилане.

Илькин Хосровзаде был посмертно награжден медалью "За Родину", орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени и медалью "За освобождение Зангилана".

Военнослужащий азербайджанской армии, участник Отечественной войны рядовой Микаилов Джабраил Валех оглу погиб 10 октября 2020 года в боях за Физулинский район.

Шехид был посмертно награжден медалями "За освобождение Физули", "За Родину" и "За боевые отличия".