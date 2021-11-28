Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 26 530 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 3 011, вторую дозу получили 4 406 человек, "бустерную дозу" - 19 113 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10 486 650, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 074 275, вторую дозу получили 4 559 863 человека, "бустерную дозу" - 852 512 человек.