https://news.day.az/society/1410020.html Кадры с места крушения военного вертолета Госпогранслужбы - ВИДЕО
Кадры с места крушения военного вертолета Госпогранслужбы - ВИДЕО
30 ноября, около 10:40, военный вертолет Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат", расположенном на территории Хызинского района.
Как сообщили Day.Az в ГПС, в результате крушения погибли 14 и ранения получили два человека.
Кадры с места происшествия были показаны в эфире телеканала AzTV.
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