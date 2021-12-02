В Шабране годовалый ребенок умер, упав в колодец
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В Шабранском районе произошел несчастный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Рук Губинского района Мурадов Умуд Мехраб оглу (2020 г.р.) умер в результате падения в канализационный колодец на территории села Хаджигарагашлы.

Ведется расследование.