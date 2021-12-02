https://news.day.az/society/1410660.html В Шабране годовалый ребенок умер, упав в колодец
В Шабране годовалый ребенок умер, упав в колодец
В Шабранском районе произошел несчастный случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Рук Губинского района Мурадов Умуд Мехраб оглу (2020 г.р.) умер в результате падения в канализационный колодец на территории села Хаджигарагашлы.
Ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре