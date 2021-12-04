Золотые оттенки и первый снег в Пиргулу

Талантливый азербайджанский фотограф Алексей Лёкин, известный в Сети под творческим псевдонимом Lyokin (Lyokin Photography), поделился на своей странице в Instagram снимками, на которых запечатлены золотые оттенки в лесах Пиргулу, а также первый снег.

Представляем вниманию читателей эти фотографии.