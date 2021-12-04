https://news.day.az/society/1411854.html Взрыв газа в частном доме в Лянкяране, пострадал школьник - ФОТО
Взрыв газа в частном доме в Лянкяране, пострадал школьник - ФОТО
В Лянкяране в частном доме произошел взрыв в результате утечки газа.
Как передаетDay.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел во 2-м микрорайоне города.
Так, учащийся гимназии иностранных языков города Лянкяран Орхан Аскеров 2007 года рождения, войдя в ванную комнату, включил свет, и в этот момент прогремел взрыв. В результате происшествия О. Аскеров получил ожоги различной степени тяжести.
После оказания первой медицинской помощи подростку была оказана экстренная медицинская помощь, он был доставлен в город Баку и помещен в ожоговое отделение Городской клинической больницы № 5.
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