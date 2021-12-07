Азербайджанский ученый умер от коронавируса

Известный азербайджанский ученый-лингвист Гара Мешадиев скончался в возрасте 82 лет от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Институте языкознания имени Насими НАНА.

Отметим, что старший научный сотрудник Института языкознания, доктор филологических наук, профессор Гара Мешадиев работал заведующим сектором топонимики.