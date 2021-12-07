https://news.day.az/society/1412749.html Азербайджанский ученый умер от коронавируса
Азербайджанский ученый умер от коронавируса
Известный азербайджанский ученый-лингвист Гара Мешадиев скончался в возрасте 82 лет от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Институте языкознания имени Насими НАНА.
Отметим, что старший научный сотрудник Института языкознания, доктор филологических наук, профессор Гара Мешадиев работал заведующим сектором топонимики.
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