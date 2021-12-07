Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 35 926 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 4 572, вторую дозу получили 4 617, бустерную дозу - 26 737 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10 739 068, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 103 256, вторую дозу получили 4 597 903, бустерную дозу - 1 037 909 человек.