В Азербайджане больше граждан смогут обратиться за адресной соцпомощью

В Азербайджане с 2022 года будут расширены возможности для обращения за получением адресной социальной помощи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Муса Гулиев.

В связи с повышением в Азербайджане критерия нуждаемости для назначения адресной социальной помощи с 170 до 200 манатов расширяются и возможности для обращения за ее получением, отметил глава парламентского комитета.

"Ранее критерий нуждаемости составлял 170 манатов. То есть если доход семьи составлял до 170 манатов, она могла обратиться за адресной соцпомощью. В связи с повышением критерия нуждаемости до 200 манатов возможность обращения получат и семьи с таким же доходом. Таким образом, подать обращение сможет большее число граждан", - сказал Гулиев.

Отметим, что право на получение адресной государственной социальной помощи имеют малообеспеченные семьи, среднемесячный доход которых ниже критерия нуждаемости на каждого члена семьи.