Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, погода без осадков, однако утром местами ожидается дождь, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Умеренный юго-западный ветер днем сменится северо-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 7-10, днем - 12-15 градусов тепла, в Баку ночью - 7-9, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 85-95, днем - 65-75 процентов.

В районах Азербайджана местами будут осадки, в отдельных местах интенсивные, в высокогорье ожидается снег, местами туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем - 9-14 градусов тепла, в высокогорье ночью 0-5 градусов мороза, днем - 2-7 градусов тепла.

В ночь на 10 декабря осадки, местами интенсивные, ожидаются в северных и западных районах, в горных территориях прогнозируется снег. Скорость западного ветра временами будет достигать 15-20 м/с.