https://news.day.az/society/1419393.html В трех городах Азербайджана начнут действовать единые координационные центры
В трех городах Азербайджана начнут действовать единые координационные центры
В Гяндже, Масаллы и Уджаре начнут действовать единые координационные центры.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в целях обеспечения исполнения Указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева 24 декабря еще в 3 городах и районах - в Гяндже, Масаллинском и Уджарском районах начнут действовать единые региональные координационные центры для приема обращений семей шехидов и участников войны по 19 городам и районам.
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