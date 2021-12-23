В трех городах Азербайджана начнут действовать единые координационные центры

В Гяндже, Масаллы и Уджаре начнут действовать единые координационные центры.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в целях обеспечения исполнения Указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева 24 декабря еще в 3 городах и районах - в Гяндже, Масаллинском и Уджарском районах начнут действовать единые региональные координационные центры для приема обращений семей шехидов и участников войны по 19 городам и районам.

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