В Азербайджане объявят даты выпускных экзаменов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана распространил информацию о графике экзаменов на 2022 год.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, в 2021 году центр провел 32 вида экзаменов, в которых приняли участие около 426 тысяч человек.

Проект графика экзаменов составляется в начале года и обсуждается совместно с соответствующими государственными органами, согласуется и после принятия окончательного решения представляется общественности. В связи со сложностью определения санитарно-эпидемиологической ситуации из-за COVID-19 на протяжении двух лет этот график представляется поэтапно, говорится в сообщении.

С 9 января в социальных сетях публикуется проект графика экзаменов.

По данным ГЭЦ, проведение выпускных экзаменов по уровню полного среднего образования (11 лет) запланировано на март, а по уровню общего среднего образования (9 лет) - на апрель. Даты и места проведения экзаменов будут обнародованы в январе, говорится в сообщении ГЭЦ.