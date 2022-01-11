В этих районах Баку не будет воды

В связи с ремонтно-восстановительными работами, проводимыми на магистральных водопроводах, сегодня будут ограничения на подачу питьевой воды в части Насиминского и Бинагадинского районов Баку, а также части поселка Говсан Сураханского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Azersu".