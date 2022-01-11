Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 32 735 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 3 396, вторую дозу получили 4 124 человека, бустер-дозу получили 25 215 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 531 165, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 187 462, вторую дозу получили 4 699 487 человек, бустер-дозу получили 1 644 216 человек.