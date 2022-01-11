https://news.day.az/society/1425678.html Погибший в Кяльбаджаре Аяз Назаров будет похоронен в Товузе - ФОТО
Погибший в Кяльбаджаре Аяз Назаров будет похоронен в Товузе - ФОТО
24-летний Аяз Назаров, погибший в результате провокации армянских вооруженных сил, родом из села Бозалганлы Товузского района. Он был вторым сыном в семье, холост, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az.
Ставший шехидом военнослужащий-сверхсрочник будет похоронен в Товузском районе.
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