Погибший в Кяльбаджаре Аяз Назаров будет похоронен в Товузе

24-летний Аяз Назаров, погибший в результате провокации армянских вооруженных сил, родом из села Бозалганлы Товузского района. Он был вторым сыном в семье, холост, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az.

Ставший шехидом военнослужащий-сверхсрочник будет похоронен в Товузском районе.