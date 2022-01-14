Почему в Баку возникают пробки?
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Бакинское транспортное агентство опубликовало видеоролик, в котором разъясняются причины возникновения пробок в Баку, передает Day.Az.

В нем отмечается, что одной из основных причин возникновения дорожных заторов в столице являются задержки на светофорах.

Представляем вниманию читателей это видео: