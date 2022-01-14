https://news.day.az/society/1426716.html Снег затруднил движение на дорогах Шамахы, Исмаиллы, Агсуинском перевале
Снег затруднил движение на дорогах Шамахы, Исмаиллы, Агсуинском перевале
Сильный снегопад затруднил движение на дорогах в Шамахинском и Исмаиллинском районах.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, снег и туман затруднили движение автомобилей на дорогах Исмаиллы-Муганлы, на дороге, ведущей в Пиргулу, на Агсуинском перевале, с ночи на дорогах остались более 50 автомобилей, людям пришлось идти пешком. Утром на территорию были стянуты живая сила и спецтехника Исмаиллинского и Шамахинского управлений эксплуатации автомобильных дорог, в настоящее время ведутся работы по очистке дорог от снега, частично восстановлено движение транспорта.
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