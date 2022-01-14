Снег затруднил движение на дорогах Шамахы, Исмаиллы, Агсуинском перевале

Сильный снегопад затруднил движение на дорогах в Шамахинском и Исмаиллинском районах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, снег и туман затруднили движение автомобилей на дорогах Исмаиллы-Муганлы, на дороге, ведущей в Пиргулу, на Агсуинском перевале, с ночи на дорогах остались более 50 автомобилей, людям пришлось идти пешком. Утром на территорию были стянуты живая сила и спецтехника Исмаиллинского и Шамахинского управлений эксплуатации автомобильных дорог, в настоящее время ведутся работы по очистке дорог от снега, частично восстановлено движение транспорта.