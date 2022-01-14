Зимние пейзажи Шахдага и расположенного там гидрометеорологического центра

Талантливый азербайджанский фотограф Алексей Лёкин, известный в Сети под творческим псевдонимом Lyokin (Lyokin Photography), поделился на своей странице в Instagram фотографиями Шахдагского гидрометеорологического центра и сказочных зимних пейзажей вокруг.

"Центр расположен в самой высокогорной труднодоступной горной местности Азербайджана, на высоте около 2800 метров.

Изменение климата наблюдается здесь в течение всего года, даже зимой, когда температура может опускаться ниже 20 градусов.

Хотя условия работы в этих местах тяжелые, сотрудники этого центра играют важную роль в передаче информации о прогнозе погоды", - говорится в подписи к публикации.

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