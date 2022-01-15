В Баку задержали похитителей велосипедов

В Баку задержаны похитители телефонов и велосипедов.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в отделение Сабаильской районной полиции обратился сотрудник одного из столичных магазинов с жалобой на то, что покупатель пришел в учреждение и украл два принадлежащих ему мобильных телефона возле кассы.

В результате оперативных мероприятий был задержан житель Баку Умудбей Бабаев, который подозревается в совершении преступления.

В ходе следствия также было установлено, что задержанный таким же способом проникал в магазины в Ясамальском, Наримановском и других районах Баку.

В ходе другой операции, проведенной сотрудниками полиции Сабаильского района был задержан человек, который воровал велосипеды из подъездов зданий. В результате операции был задержан ранее судимый житель столицы Кенан Мамедов.

Следствием было установлено, что он украл у жителя Сабаильского района велосипед стоимостью 1200 манатов. Кража, совершенная Кенаном Мамедовым, также была зафиксирована камерами наблюдения. В отношении задержанного проводятся следственные действия.