В Азербайджане повышены зарплаты в сферах, финансируемых из госбюджета
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В Азербайджане внесены изменения в ежемесячные тарифные (должностные) оклады, определяемые Единой тарифной сеткой, работников, трудящихся в сферах, финансируемых из госбюджета.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, размер ежемесячных тарифных (должностных) окладов работников, трудящихся в сферах, финансируемых из госбюджета, определен согласно приложению к настоящему решению.

Решение вступило в силу с 1 января 2022 года.

Согласно приложению к решению, Единая тарифная сетка оплаты труда работников, трудящихся в сферах, финансируемых из госбюджета, выглядит следующим образом:

Ставка оплаты труда

Месячный тарифный (должностной) оклад (в манатах)

1

300

2

312

3

325

4

338

5

353

6

367

7

383

8

398

9

415

10

432

11

450

12

468

13

487

14

508

15

528

16

549

17

604

18

725

19

979

Следует отметить, что ранее Единая тарифная сетка оплаты труда работников, трудящихся в сферах, финансируемых из госбюджета, выглядела следующим образом:

Ставка оплаты труда

Месячный тарифный (должностной) оклад (в манатах)

1

250

2

260

3

271

4

282

5

294

6

306

7

319

8

332

9

346

10

360

11

375

12

390

13

406

14

423

15

440

16

457

17

529

18

666

19

906