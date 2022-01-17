https://news.day.az/society/1427605.html Тяжелое ДТП в центре в Баку - ВИДЕО
Тяжелое ДТП в центре в Баку - ВИДЕО
Сегодня около 15:00 в Баку пассажирский автобус совершил тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на publika.az, водитель автобуса № 77 не справился с управлением на улице Шейха Шамиля и врезался в дерево.
Авария произошла из-за технической неисправности автобуса.
Представляем кадры с места происшествия:
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