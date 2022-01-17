Тяжелое ДТП в центре в Баку

Сегодня около 15:00 в Баку пассажирский автобус совершил тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на publika.az, водитель автобуса № 77 не справился с управлением на улице Шейха Шамиля и врезался в дерево.

Авария произошла из-за технической неисправности автобуса.

Представляем кадры с места происшествия: