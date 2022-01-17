https://news.day.az/society/1427650.html Нашлась пропавшая в Баку 21-летняя девушка
Нашлась пропавшая в Баку 21-летняя девушка
Нашлась пропавшая в Баку 21-летняя девушка.
Об этом сообщил АПА начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), майор полиции Эльшад Гаджиев, передает Day.Az.
Сообщается, что в результате интенсивных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли и передали семье 21-летнюю жительницу Насиминского района Баку Парвану Мамедову, которая пропала 28 декабря.
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