Нашлась пропавшая в Баку 21-летняя девушка.

Об этом сообщил АПА начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), майор полиции Эльшад Гаджиев, передает Day.Az.

Сообщается, что в результате интенсивных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли и передали семье 21-летнюю жительницу Насиминского района Баку Парвану Мамедову, которая пропала 28 декабря.