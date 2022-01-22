https://news.day.az/society/1429099.html Арестован владелец дома торжеств, нарушивший правила карантина - ФОТО
Арестован владелец дома торжеств, нарушивший правила карантина - ФОТО
Сотрудники Джалилабадского РОП выявили нарушение правил карантинного режима во время проведения мероприятия в доме торжеств Yaşar в городе Гейтепе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с выявленными нарушениями в отношении владельца данного объекта Ильтизама Гасанова был составлен протокол в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях и направлен в Джалилабадский районный суд для дачи юридической оценки.
Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде административного ареста сроком на 10 дней.
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