Арестован владелец дома торжеств, нарушивший правила карантина

Сотрудники Джалилабадского РОП выявили нарушение правил карантинного режима во время проведения мероприятия в доме торжеств Yaşar в городе Гейтепе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с выявленными нарушениями в отношении владельца данного объекта Ильтизама Гасанова был составлен протокол в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях и направлен в Джалилабадский районный суд для дачи юридической оценки.

Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде административного ареста сроком на 10 дней.