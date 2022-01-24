В Азербайджане увеличат лимит на число гостей на свадьбах?

В ближайшее время в Азербайджане увеличат лимит на число гостей на свадебных церемониях. Как сообщили Trend сразу несколько участников рынка, нынешнее ограничение на число гостей будет увеличено со 150 до 250-300 человек, передает Day.Az.

По данным источников, ограничение будет смягчено в ближайшие недели. "Мы уже предупреждаем об этом желающих провести свадьбу или другое торжественное мероприятие в марте или апреле", - сообщили наши собеседники.

Отвечая на запрос Trend в этой связи, пресс-секретарь Кабинета министров Азербайджана Ибрагим Мамедов ответил, что не обладает информацией о каких-либо смягчениях требований к проведению свадеб. На момент публикации материала ответов на запросы из других соответсвующих государственных структур не поступило.

В настоящее время число гостей на свадьбах и других торжественных мероприятиях в Азербайджане ограничено 150 участниками. Отметим, что длительное время проведение свадеб в стране было запрещено в связи с пандемией и действующими в рамках карантинного режима ограничениями. В июле прошлого года режим был смягчен: свадьбы проводить можно, но число гостей ограничено. Кроме того, все участники мероприятия обязаны иметь сертификаты о вакцинации или выздоровлении после перенесенного COVID-19. Кроме того, организаторы мероприятия и владельцы помещения, где оно будет прохожить, обязаны заранее предоставить всю необходимую информацию (дату, время проведения, количество гостей и пр.) на государтсвенном портале разрешений icaze.e-gov.az.